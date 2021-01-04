Україна надасть допомогу Хорватії через землетруси: Зеленський підписав указ
Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія. Усе через потужні землетруси на території країни.
Зокрема, надання допомоги має забезпечити Кабінет Міністрів України. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
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За їхніми даними, це необхідно, аби допомогти подолати наслідки надзвичайної ситуації на території Хорватії.
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Землетруси у Хорватії: що відомо
- У Хорватії 28 грудня 2020 року відбулися перші 2 потужні землетруси. Вони пошкодили українське посольство, але, на щастя, ніхто не постраждав.
- Зранку 30 грудня трапився ще один землетрус.
- Внаслідок стихії кількість жертв зросла до 7. Крім того, під завалами церкви в Зазіні знайшли тіло 12-річної дівчинки.
- Найбільше через землетруси постраждали міста Сісак, Петриня, Загреб, Велика Гориця та Карловаць. Зокрема, там зруйнувало багато будинків.
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