Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія. Усе через потужні землетруси на території країни.

Зокрема, надання допомоги має забезпечити Кабінет Міністрів України. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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За їхніми даними, це необхідно, аби допомогти подолати наслідки надзвичайної ситуації на території Хорватії.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський висловив співчуття Хорватії, де сталися потужні землетруси. Поштовхи у країні фіксують впродовж декількох днів. Детальніше про це – читайте тут.

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