Зеленський підписав держбюджет на 2021 рік
Президент Володимир Зеленський 25 грудня підписав закон про Державний бюджет України на 2021 рік. До речі, Верховна Рада ухвалила проєкт ще 15 грудня.
Так, Зеленський вже підписав бюджет, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Що відомо про Держбюджет-2021
- Бюджет передбачає, що доходи у 2021 році становитимуть 1,08 трильйона гривень, а видатки 1,3 трильйона гривень.
- Дефіцит бюджету становитиме понад 246 мільярдів гривень.
- На охорону здоров’я заклали майже 160 мільярдів гривень, на розвиток освіти і науки – майже 170 мільярдів. Видатки на національну безпеку та оборону складатимуть 267 мільярдів.
- Крім цього, з 1 січня розмір мінімальної зарплати зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 грудня – до 6,5 тисяч.
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