Зеленський перетворився на заручника корупції, – нардеп Юрчишин
Володимир Зеленський менше, ніж 2 роки тому обіцяв нещадно саджати корупціонерів. Втім наразі він визнає, що не все так просто, тож попереду ще має 3,5 роки. Натомість депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає, що Зеленський з борця з корупцією перетворився на її заручника.
Зокрема, авторитетне американське видання Bloomberg поставило оцінку його корупційній діяльності. Мовляв, колишній комік не те, що не бореться з корупцією, але розвалює реформи, які почали працювати після Революції Гідності. Про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.
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У виданні зазначили, що політик, якому бракує досвіду, грає в небезпечну гру, де дедалі більше закріплюються позиції олігархів і слабнуть його власні. З журналістами погоджуються і українські експерти. І додають, Зеленському так і не вдалося створити умови та механізми для подолання корупції.
"Він як і його попередники почав домовлятися з різними олігархічними групами, вибудовувати баланси стримування між ними, але не змінюючи саму природу, яка породжує цю корупцію", – пояснив політичний експерт Олег Саакян.
Вплив олігархів на президентську фракцію
Дружба з олігархами і нерозбірливість в кадрових призначеннях зіграла злий жарт з Зеленським. Ігор Коломойський таки особисто впливав на формування списків депутатів монобільшості. Про це кажуть люди з оточення самого олігарха.
І саме наближені до олігарха парламентарі тепер блокують антикорупційні ініціативи.
Дедалі частіше лунають розмови про те, що частина Зе-фракції сидить на зарплатні в конвертах – вже від іншого олігарха, Ріната Ахметова. Хоча і у фракції, і в олігарха, звісно, це заперечують. Більше того, перший корупційний скандал у новій Раді трапився саме з представником "Слуги народу".
Що відомо про справу Олександра Юрченка?• У вересні 2020 року НАБУ оприлюднило відео, на якому детектив під прикриттям передав 13 тисяч доларів помічнику депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка.
• Журналіст Сергій Лещенко стверджував, що це був аванс за зміни в законодавство про побутові відходи. Повна сума хабаря нібито мала сягати 200 тисяч доларів.
• Згодом генпрокурорка підписала підозру для Юрченка, а"Слуга народу" виключила його з фракції. Як запобіжний захід для Юрченка обрали тримання під вартою, однак за нього внесли заставу у розмірі 3 мільйонів гривень. Тому політик вийшов на волю.
І от під кінець року виявилося, що не чисті на руку люди працюють і в Офісі Президента. За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Юрчишина, Зеленський з борця з корупцією перетворився на її заручника.
Зокрема зараз через справу Татарова, через блокування розслідувань про корупцію 100-відсотково людиною президента в Офісі генерального прокурора,
– прокоментував депутат.
І додав, що корупція намагається перетворити Зеленського на очільника самої корупції.
Спочатку президент намагався боротися з корупцією
На початках президент Зеленський дійсно демонстрував рішучість. Тоді запрацював Антикорупційний суд і швидко ухвалювалися законодавчі ініціативи в Раді. Наприклад, НАБУ дали право на прослушку, чого довго не могли домогтися за Порошенка.
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Втім повернутися Зеленському на шлях борця з корупцією за теперішніх умов буде надзвичайно складно – навіть якщо таке бажання в нього буде. Та в іншому разі він може взагалі знищити власну політичну кар'єру.
"Він не має права окремим з них давати вказівки, але може не толерувати бездіяльність прокуратури. Тому що високі прізвища, на яких прийшов Зеленський, що вони корупціонери, сьогодні вільно себе почувають. І ще через рік підуть на самого Зеленського", – зазначив політичний експерт Микола Давидюк.
А от обіцянку, на яку чекало все суспільство, Зеленський майже проґавив. Весна посадок так і не настала. Звісно, він сам каже, що має 3 роки попереду. Але:
- чим ближче до виборів, тим складніше це буде втілити, і тим менше електоральних балів заробити за занадто пізні дії;
- усе частіше лунають прогнози про негативний для нього сценарій, в якому 3 років може і не бути.
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