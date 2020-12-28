Володимир Зеленський менше, ніж 2 роки тому обіцяв нещадно саджати корупціонерів. Втім наразі він визнає, що не все так просто, тож попереду ще має 3,5 роки. Натомість депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає, що Зеленський з борця з корупцією перетворився на її заручника.

Зокрема, авторитетне американське видання Bloomberg поставило оцінку його корупційній діяльності. Мовляв, колишній комік не те, що не бореться з корупцією, але розвалює реформи, які почали працювати після Революції Гідності. Про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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У виданні зазначили, що політик, якому бракує досвіду, грає в небезпечну гру, де дедалі більше закріплюються позиції олігархів і слабнуть його власні. З журналістами погоджуються і українські експерти. І додають, Зеленському так і не вдалося створити умови та механізми для подолання корупції.

"Він як і його попередники почав домовлятися з різними олігархічними групами, вибудовувати баланси стримування між ними, але не змінюючи саму природу, яка породжує цю корупцію", – пояснив політичний експерт Олег Саакян.

Вплив олігархів на президентську фракцію

Дружба з олігархами і нерозбірливість в кадрових призначеннях зіграла злий жарт з Зеленським. Ігор Коломойський таки особисто впливав на формування списків депутатів монобільшості. Про це кажуть люди з оточення самого олігарха.

І саме наближені до олігарха парламентарі тепер блокують антикорупційні ініціативи.

Дедалі частіше лунають розмови про те, що частина Зе-фракції сидить на зарплатні в конвертах – вже від іншого олігарха, Ріната Ахметова. Хоча і у фракції, і в олігарха, звісно, це заперечують. Більше того, перший корупційний скандал у новій Раді трапився саме з представником "Слуги народу".

Що відомо про справу Олександра Юрченка? • У вересні 2020 року НАБУ оприлюднило відео, на якому детектив під прикриттям передав 13 тисяч доларів помічнику депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка.



• Журналіст Сергій Лещенко стверджував, що це був аванс за зміни в законодавство про побутові відходи. Повна сума хабаря нібито мала сягати 200 тисяч доларів.



​ • Згодом генпрокурорка підписала підозру для Юрченка, а"Слуга народу" виключила його з фракції. Як запобіжний захід для Юрченка обрали тримання під вартою, однак за нього внесли заставу у розмірі 3 мільйонів гривень. Тому політик вийшов на волю. • У вересні 2020 року НАБУ оприлюднило відео, на якому детектив під прикриттям передав 13 тисяч доларів помічнику депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка.Журналіст Сергій Лещенко стверджував, що це був аванс за зміни в законодавство про побутові відходи. Повна сума хабаря нібито мала сягати 200 тисяч доларів.Згодом генпрокурорка підписала підозру для Юрченка, а"Слуга народу" виключила його з фракції. Як запобіжний захід для Юрченка обрали тримання під вартою, однак за нього внесли заставу у розмірі 3 мільйонів гривень. Тому політик вийшов на волю.

І от під кінець року виявилося, що не чисті на руку люди працюють і в Офісі Президента. За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Юрчишина, Зеленський з борця з корупцією перетворився на її заручника.

Зокрема зараз через справу Татарова, через блокування розслідувань про корупцію 100-відсотково людиною президента в Офісі генерального прокурора,

– прокоментував депутат.

І додав, що корупція намагається перетворити Зеленського на очільника самої корупції.

Спочатку президент намагався боротися з корупцією

На початках президент Зеленський дійсно демонстрував рішучість. Тоді запрацював Антикорупційний суд і швидко ухвалювалися законодавчі ініціативи в Раді. Наприклад, НАБУ дали право на прослушку, чого довго не могли домогтися за Порошенка.

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Втім повернутися Зеленському на шлях борця з корупцією за теперішніх умов буде надзвичайно складно – навіть якщо таке бажання в нього буде. Та в іншому разі він може взагалі знищити власну політичну кар'єру.

"Він не має права окремим з них давати вказівки, але може не толерувати бездіяльність прокуратури. Тому що високі прізвища, на яких прийшов Зеленський, що вони корупціонери, сьогодні вільно себе почувають. І ще через рік підуть на самого Зеленського", – зазначив політичний експерт Микола Давидюк.

А от обіцянку, на яку чекало все суспільство, Зеленський майже проґавив. Весна посадок так і не настала. Звісно, він сам каже, що має 3 роки попереду. Але: