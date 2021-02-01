Чому Україна досі не в НАТО: Зеленський озвучив головне запитання до Байдена

Володимир Зеленський вважає, що у своїх відносинах з США Україна має увійти у новий етап. Співпраця з адміністрацією Джо Байдена може стати новим шляхом.
Джерело: Axios
Український президент бажає Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть.
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Що ще сказав Зеленський
- Байден наголошував на питанні безпеки у Європі. Для України це найважливіше, адже війна на Сході триває, а Крим досі перебуває під російською окупацією.
- Зеленський хоче, щоб США та особисто Байден допомогли Україні вийти з цієї трагічної ситуації.
- Пріоритетом для української безпеки є рівноправне членство країни у НАТО.
- Зеленський зізнався, якщо Байден говорить про безпеку, то є лише одне запитання: "пане президенте, чому ми досі не в НАТО?".
Комунікація Байдена та Зеленського: що відомо
- Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що у Зеленського і Байдена є багато спільного, і "ця хімія обов'язково спрацює".
- Українська сторона вже активно готується до зустрічі Зеленського з президентом США. Однак спершу лідери 2 країн мають обговорити деталі співпраці у телефонній розмові.
- Байден також отримає запрошення прибути в Україну у серпні 2021 року – на святкування Дня Незалежності України.