Володимир Зеленський вважає, що у своїх відносинах з США Україна має увійти у новий етап. Співпраця з адміністрацією Джо Байдена може стати новим шляхом.

Джерело: "Голос Америки" Український президент бажає Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Актуально Чому Байден не дзвонить Зеленському? Що ще сказав Зеленський Байден наголошував на питанні безпеки у Європі. Для України це найважливіше, адже війна на Сході триває, а Крим досі перебуває під російською окупацією. Зеленський хоче, щоб США та особисто Байден допомогли Україні вийти з цієї трагічної ситуації. Пріоритетом для української безпеки є рівноправне членство країни у НАТО. Зеленський зізнався, якщо Байден говорить про безпеку, то є лише одне запитання: "пане президенте, чому ми досі не в НАТО?". Комунікація Байдена та Зеленського: що відомо Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що у Зеленського і Байдена є багато спільного, і "ця хімія обов'язково спрацює".

Українська сторона вже активно готується до зустрічі Зеленського з президентом США. Однак спершу лідери 2 країн мають обговорити деталі співпраці у телефонній розмові.

Байден також отримає запрошення прибути в Україну у серпні 2021 року – на святкування Дня Незалежності України.