Солодко і казково: Зеленський отримав новорічний подарунок зі Слов'янська – фото
Президент Володимир Зеленський 30 січня отримав новорічний подарунок з Донбасу. Українському лідерові надіслали зі Слов'янська солодку композицію.
Донбас – це Україна. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Солодощі зі Слов'янська. Подарунок з душею. Донбас – це Україна,
– наголосив президент.
Солодку композицію виконали у формі засніженого будиночка. Біля нього ростуть ялинки, а також красується сніговик у новорічній шапці та шалику.
Солодкий будиночок / Фото з фейсбук-сторінки Зеленського
Солодкий будиночок / Фото з фейсбук-сторінки Зеленського
Де Зеленський святкуватиме Новий рік
- Президент проведе новорічну ніч у резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині.
- Вона розташована у карпатському масиві Ґорґани біля села Гута.
- На території "Синьогори" є великий готель та 6 котеджів.
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