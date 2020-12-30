Президент Володимир Зеленський 30 січня отримав новорічний подарунок з Донбасу. Українському лідерові надіслали зі Слов'янська солодку композицію.

Донбас – це Україна. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Солодощі зі Слов'янська. Подарунок з душею. Донбас – це Україна,

– наголосив президент.

Солодку композицію виконали у формі засніженого будиночка. Біля нього ростуть ялинки, а також красується сніговик у новорічній шапці та шалику.



Солодкий будиночок / Фото з фейсбук-сторінки Зеленського



Солодкий будиночок / Фото з фейсбук-сторінки Зеленського

Де Зеленський святкуватиме Новий рік

Президент проведе новорічну ніч у резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині.

Вона розташована у карпатському масиві Ґорґани біля села Гута.

На території "Синьогори" є великий готель та 6 котеджів.

Зверніть увагу! Зеленський заявив, що 2021 рік має стати для українців набагато легшим, аніж 2020. Зокрема, країну чекає невеличке економічне піднесення.