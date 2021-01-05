Президент України Володимир Зеленський отримав виплату за авторські права від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця". Роялті надійшло наприкінці 2020 року.

Загалом виплатили майже 4,5 мільйони гривень. Про це повідомили у Національному агентстві з запобігання корупції.

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Деталі

Так, 30 грудня загалом Зеленському перерахували 4 мільйони 589 тисяч 832 гривні роялті. Зокрема:

від "Кварталу 95" надійшли 4 мільйони 354 тисяч 832 гривні;

від "Кіностолиці" – 235 тисяч гривень.

Що таке роялті? Це компенсація за використання патентів, авторських прав, франшиз і інших видів власності. Також це гонорар за кожну публікацію, публічне висловлювання, розповсюдження чи інше використання об'єкта власності.

Цікаво, що перша леді Олена Зеленська нещодавно розповіла журналістам, що продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95", бо "це її друга сім'я.