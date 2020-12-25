Треба відпустити важкі емоції, – Зеленський опублікував друге різдвяне послання за день
Президент Зеленський вдруге протягом 24 грудня звернувся до українців із нагоди Різдва за західним обрядом. Цього разу він говорив про важкі випробування, два фронти в Україні та дефіцит святкового настрою.
Президент України Володимир Зеленський увечері 24 грудня вдруге протягом дня звернувся до українців із різдвяним посланням. Його текст опубліковано на офіційній сторінці глави держави у фейсбуці.
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У першому посланні Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим за західним обрядом, побажав миру та злагоди. Президент наголосив на тому, що у рік важких випробувань мають перемогти добро та милосердя.
У другому послання глава держави нагадав, що 24 грудня "для мільйонів наших людей і в Україні, і за кордоном – вечір перед Різдвом". З цієї нагоди президент щиро привітав "кожного, хто святкує".
Добре, що хоча б щодо різниці в календарних датах серед українців цього року не було серйозних суперечок,
– зауважив Зеленський.
Він визнав, що "святковий настрій зараз у дефіциті для багатьох українців". Та попри все у "рік дійсно великих випробувань" слід бодай "спробувати відпустити тяжкі емоції – щоб мати чисте серце для 2021".
Разом із цим Володимир Зеленський закликав не забувати про військових, які забезпечують "наше з вами життя", і медичних працівників, які захищають Україну "на другому фронті – ковідному".
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