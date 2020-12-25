Президент Зеленський вдруге протягом 24 грудня звернувся до українців із нагоди Різдва за західним обрядом. Цього разу він говорив про важкі випробування, два фронти в Україні та дефіцит святкового настрою.

Президент України Володимир Зеленський увечері 24 грудня вдруге протягом дня звернувся до українців із різдвяним посланням. Його текст опубліковано на офіційній сторінці глави держави у фейсбуці.

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У першому посланні Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим за західним обрядом, побажав миру та злагоди. Президент наголосив на тому, що у рік важких випробувань мають перемогти добро та милосердя.

У другому послання глава держави нагадав, що 24 грудня "для мільйонів наших людей і в Україні, і за кордоном – вечір перед Різдвом". З цієї нагоди президент щиро привітав "кожного, хто святкує".

Добре, що хоча б щодо різниці в календарних датах серед українців цього року не було серйозних суперечок,

– зауважив Зеленський.

Він визнав, що "святковий настрій зараз у дефіциті для багатьох українців". Та попри все у "рік дійсно великих випробувань" слід бодай "спробувати відпустити тяжкі емоції – щоб мати чисте серце для 2021".

Разом із цим Володимир Зеленський закликав не забувати про військових, які забезпечують "наше з вами життя", і медичних працівників, які захищають Україну "на другому фронті – ковідному".

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