Зеленський оновив склад Нацради реформ: хто потрапив до органу

Джерело: Офіс Президента

Так, вже оприлюднили указ президента.

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Кого ввели до складу Нацради реформ

Туди ввели заступників глави Офісу Президента Ігоря Жовкву та Юлію Свириденко,

голову Національного банку України Кирила Шевченка,

президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука;

для розгляду окремих питань ввели першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренка,

міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну,

міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка,

міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Кого виключили з Нацради реформ

Ексзаступника у справах ветеранів Сергія Бессараба,

колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець,

заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів,

колишнього виконувача обов'язків міністра освіти Любомиру Мандзій,

ексглаву НБУ Якова Смолія.