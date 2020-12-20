Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості партнерства України та США. Зокрема, Вашингтон допомагає Києву у боротьбі з агресією Кремля. Щодо обраного президента США Джо Байдена, то Зеленський очікує від нього нового імпульсу у врегулюванні ситуації на Донбасі та деокупації українських територій.

Про взаємини Києва та Вашингтонам

Сьогодні США є важливим партнером України. Вони підтримують офіційний Київ, зокрема, щодо санкційної політики про агресії Кремля на Донбасі. Про це Зеленський заявив у коментарі виданню The New YorkTimes.

Зверніть увагу Донбас без України вмирає: Зеленський хоче долучити Байдена до нормандського формату

"Що ж до мене особисто, то моя позиція є зрозумілою й прямою: ми, звичайно ж, хочемо бути незалежною, сильною країною. Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах Європейської спільноти, всередині ЄС. Звичайно ж, ми вдячні США, які нас підтримують, це наш стратегічний партнер", – зауважив український президент.

Він додав, що Україна також стала партнером НАТО з розширеними можливостями НАТО. І це дії, а не слова – великі дії, що ведуть до результату. Тому заяви будь-кого не можуть впливати на думку суспільства щодо геополітичного напряму України.

Ми є вдячними США за санкційну політику. Вона – серйозна. І про кримські санкції, і про "Північний потік" – це для нас було стратегічно важливо. І це було дуже складно. Щодо "Північного потоку", то США тут точно зіграли головну скрипку,

– підкреслив український президент.

Також він вважає, що Україна не була об'єктом конфлікту щодо імпічмента Трампа. Останній власне виник після розмови американського та українського перезидентів що справи газової компанії Burisma, у які фігурує син Джо Байдена.

До речі Зеленський переклав усі скандали у відносинах зі США на Порошенка

Про очікування від Байдена

На думку Зеленського, ставлення США до України – це так само, як ставлення США до демократії. І незалежно від того, який президент, він завжди поважатиме демократію та завжди буде таке ставлення до України. Більше того, самі жителі США не дозволять антиукраїнську риторику будь-кому, хто представляє владу.

Мені дуже сподобалися меседжі обраного президента Байдена. Він заявив про те, що в них, його команди, є концепт глобального стратегічного бачення безпеки у Європі. І, звісно, це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про безпеку у Європі, то єдина війна в Європі на сьогодні – це війна на Донбасі. Це війна, війна саме України,

– акцентував політик.

На його переконання, Байден знає Україну краще, ніж його попередник Дональд Трамп. Оскільки ще до свого президентства він, так би мовити, мав глибокі взаємини з Україною. Також майбутній президент США добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і добре розуміє ментальність українців.

Ще одна важлива заява Чи готова Україна змінити Конституцію у питанні Донбасу: відповідь Зеленського

"Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі й деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати, дуже сильно", – наголосив Зеленський.