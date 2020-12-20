Зеленський окреслив взаємини з США та поділився очікуваннями від Байдена
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості партнерства України та США. Зокрема, Вашингтон допомагає Києву у боротьбі з агресією Кремля. Щодо обраного президента США Джо Байдена, то Зеленський очікує від нього нового імпульсу у врегулюванні ситуації на Донбасі та деокупації українських територій.
Про взаємини Києва та Вашингтонам
Сьогодні США є важливим партнером України. Вони підтримують офіційний Київ, зокрема, щодо санкційної політики про агресії Кремля на Донбасі. Про це Зеленський заявив у коментарі виданню The New YorkTimes.
Зверніть увагу Донбас без України вмирає: Зеленський хоче долучити Байдена до нормандського формату
"Що ж до мене особисто, то моя позиція є зрозумілою й прямою: ми, звичайно ж, хочемо бути незалежною, сильною країною. Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах Європейської спільноти, всередині ЄС. Звичайно ж, ми вдячні США, які нас підтримують, це наш стратегічний партнер", – зауважив український президент.
Він додав, що Україна також стала партнером НАТО з розширеними можливостями НАТО. І це дії, а не слова – великі дії, що ведуть до результату. Тому заяви будь-кого не можуть впливати на думку суспільства щодо геополітичного напряму України.
Також він вважає, що Україна не була об'єктом конфлікту щодо імпічмента Трампа. Останній власне виник після розмови американського та українського перезидентів що справи газової компанії Burisma, у які фігурує син Джо Байдена.
До речі Зеленський переклав усі скандали у відносинах зі США на Порошенка
Про очікування від Байдена
На думку Зеленського, ставлення США до України – це так само, як ставлення США до демократії. І незалежно від того, який президент, він завжди поважатиме демократію та завжди буде таке ставлення до України. Більше того, самі жителі США не дозволять антиукраїнську риторику будь-кому, хто представляє владу.
Мені дуже сподобалися меседжі обраного президента Байдена. Він заявив про те, що в них, його команди, є концепт глобального стратегічного бачення безпеки у Європі. І, звісно, це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про безпеку у Європі, то єдина війна в Європі на сьогодні – це війна на Донбасі. Це війна, війна саме України,
– акцентував політик.
На його переконання, Байден знає Україну краще, ніж його попередник Дональд Трамп. Оскільки ще до свого президентства він, так би мовити, мав глибокі взаємини з Україною. Також майбутній президент США добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і добре розуміє ментальність українців.
Ще одна важлива заява Чи готова Україна змінити Конституцію у питанні Донбасу: відповідь Зеленського
"Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі й деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати, дуже сильно", – наголосив Зеленський.
Поділитися новиною