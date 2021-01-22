Зеленський оголосить траур в Україні через пожежу у Харкові
Президент Володимир Зеленський вирішив оголосити 23 січня загальнонаціональний траур. Все через пожежу у будинку престарілих у Харкові 21 січня.
Про траур за загиблими президент заявив 22 січня під час своєї поїздки до Харкова. Про це повідомляє 24 канал.
Читайте також Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео
Я підпишу указ, завтра буде траур на національному рівні,
– сказав Зеленський.
Зеленський приїхав до Харкова: пряма-трансляція
Зауважимо, у Харкові 22 січня оголосили одноденний траур за загиблими внаслідок пожежі.
Що відомо про пожежу в будинку престарілих
- Пожежа спалахнула вдень у 21 січня у будинку престарілих "Золотий вік" на вулиці Нижня Гиївська, 150.
- Загалом у будівлі перебувало 33 людини. Внаслідок трагедії загинуло 15 осіб, ще 11 – постраждали.
- Станом на 22 січня у лікарні перебувають 5 пенсіонерів.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що попередня причина займання – необережне поводження електрообігрівачами.
- Будинок престарілих функціонував незаконно. На власників відкрили кримінальну справу.
- Поліцейські вже затримали 4 людей: власника будинку, орендаря та його дружину, а також адміністратора.
- Кабінет Міністрів створив Державну комісію для розслідування причин трагедії.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter