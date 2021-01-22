Президент Володимир Зеленський вирішив оголосити 23 січня загальнонаціональний траур. Все через пожежу у будинку престарілих у Харкові 21 січня.

Про траур за загиблими президент заявив 22 січня під час своєї поїздки до Харкова. Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео

Я підпишу указ, завтра буде траур на національному рівні,

– сказав Зеленський.

Зеленський приїхав до Харкова: пряма-трансляція

Зауважимо, у Харкові 22 січня оголосили одноденний траур за загиблими внаслідок пожежі.

Що відомо про пожежу в будинку престарілих