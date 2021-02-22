Зеленський пообіцяв побудувати нові аеропорти на Донбасі та Закарпатті

На підконтрольній території Донбасу протягом кількох років хочуть побудувати новий аеропорт, який обслуговуватиме цивільні рейси. Крім того, влада планує активне будівництво летовища й у Закарпатській області.

Про це під час форуму "Україна 30" розповів президент Володимир Зеленський.

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Нові аеропорти в Україні

За його словами, у 2021 році почнеться проєктування нового аеропорту на Донбасі.

Між Луганською і Донецькою областями зараз шукатимуть точку,

– зазначив Зеленський.

Та додав, що новий аеропорт на Донбасі буде призначений для цивільної авіації. "Ми могли б відкрити та відновити Маріупольський аеропорт. Але сьогодні військові кажуть, що для нас це небезпечно", – уточнив глава держави.

Зеленський також заявив, що нове летовище побудують і в Закарпатській області.

Я думаю, що за кілька років ми побудуємо абсолютно новий аеропорт (на Закарпатті – 24 канал),

– уточнив український лідер.

Президент розповів і про плани розбудови регіональних аеропортів у 16 містах України, зокрема в Ужгороді й Полтаві.