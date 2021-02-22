Зеленський пообіцяв побудувати нові аеропорти на Донбасі та Закарпатті

Джерело:24 канал
На підконтрольній території Донбасу протягом кількох років хочуть побудувати новий аеропорт, який обслуговуватиме цивільні рейси. Крім того, влада планує активне будівництво летовища й у Закарпатській області.
Про це під час форуму "Україна 30" розповів президент Володимир Зеленський.
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За його словами, у 2021 році почнеться проєктування нового аеропорту на Донбасі.
Між Луганською і Донецькою областями зараз шукатимуть точку,
– зазначив Зеленський.
Та додав, що новий аеропорт на Донбасі буде призначений для цивільної авіації. "Ми могли б відкрити та відновити Маріупольський аеропорт. Але сьогодні військові кажуть, що для нас це небезпечно", – уточнив глава держави.
Зеленський також заявив, що нове летовище побудують і в Закарпатській області.
Я думаю, що за кілька років ми побудуємо абсолютно новий аеропорт (на Закарпатті – 24 канал),
– уточнив український лідер.
Президент розповів і про плани розбудови регіональних аеропортів у 16 містах України, зокрема в Ужгороді й Полтаві.Зверніть увагу! Нещодавно на Закарпатті провели аукціон щодо передпроєктних робіт будівництва аеропорту. Далі планують визначити місце розташування летовища. Наразі розглядаються дві локації: Середнє та Мукачево. Після цього одразу розпочнеться проєктування.