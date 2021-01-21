Український президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками влади. Вони спілкувалися про пріоритетні питання на 2021 рік, а також їхнє вирішення.

У нараді взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, спікер Ради Дмитро Разумков, нардепи та голови комітетів парламенту, глава ОП Андрій Єрмак, його заступники та радники, пише Офіс Президента.

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Основні теми наради

Говорили про зміни у державі, які спричинила пандемія COVID-19. Зокрема – про важливість голосування законів для виконання реформ, пов'язаних з макроекономічним зростанням.

Чимало уваги приділили економічним питанням загалом, особливо підтримці українців та бізнесу. Як наголосили в ОП, у 2021 році в Україні очікують економічного зростання.

Крім цього, влада має намір здійснити низку кроків, аби узгодити українське законодавство з європейським. Адже Україна планує переглянути положення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Шмигаль прозвітував про роботу уряду над реалізацією ініціативи Зеленського щодо іпотеки для молоді під 7%. Також він анонсував запровадження іменних стипендій для студентів.

Що сказав Зеленський

Він наголосив, що серед передвиборчих обіцянок його команди було спрощення умов ведення бізнесу, доступні кредити та іпотека для молодих сімей, підвищення матеріального забезпечення.

Звичайно, пандемія COVID-19 внесла свої корективи та поставила перед нами нові неочікувані виклики. Вони потребували негайного вирішення,

– наголосив Зеленський.

Й запевнив, що влада пам'ятає про очікування українців. Він вважає, що у 2021 році потрібно продовжувати рух до втілення програмних положень, які забезпечать побудову успішної країни.