Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Чиновники обговорили можливість відновлення туристичних потоків між державами.

Про що говорили політики

Посадовці окреслили подальші напрямки поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем, а також обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного.

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Особливу увагу політики приділили питанню протидії поширенню COVID-19. Зеленський відзначив суттєвий прогрес Ізраїля у вакцинації населення. Він також наголосив на важливості забезпечення рівного доступу до сертифікованих вакцин.

Держави хочуть взаємно визнавати "паспорти вакцинації"

Сторони наголосили на зацікавленості взаємного визнання сертифікатів про щеплення від коронавірусу. Це дозволить відновити туристичні потоки та регулярне авіасполучення між Україною та Ізраїлем.

"Зелені паспорти" відкривають можливість для мандрівок між Україною та Ізраїлем,

– заявив Зеленський.

Нетаньягу наголосив, що взаємне визнання "зелених паспортів" буде корисним для економік обох країн.

До речі, співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі та зусилля України для досягнення мирного врегулювання війни.

Зверніть увагу! За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, держава не визнаватиме щеплення вакциною проти коронавірусу Covishield. В Україні цей препарат наразі єдиний, яким вакцинують людей.