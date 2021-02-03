Зеленський обговорив з послами ЄС та G7 санкції проти Козака та його каналів

Президент Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу в Україні. З дипломатами глава держави обговорив не лише реформи, врегулювання ситуації на Донбасі, а й резонансне рішення РНБО про введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів.

Джерело: Офіційне представництво президента України

Зеленський наголосив, що з часу попередньої зустрічі відбулись події, які загрожували державному устрою України.

До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака

Отож, зауважив глава держави, довелось діяти, аби подолати ці виклики.

Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів,

– наголосив Зеленський.

Телеканали, проти яких ввели санкції, дезінформували населення

Телеканали, проти яких застосували санкції, зауважили на зустрічі, використовували для дезінформації. Та просування впливу держави-агресора на процеси в Україні.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, санкції ввели на основі вагомих доказів.

Свобода слова, свобода роботи журналістів була й залишається пріоритетом для України,

– зазначив Андрій Єрмак.

Які теми ще обговорили на зустрічі:

Судова реформа та ситуація, що склалась навколо Конституційного суду України.

Реформування СБУ.

Переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Коротко про санкції проти Тараса Козака:

Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ. Ним глава держави яким вів у дію рішення РНБО запровадити санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Такі дії глави держави призвели до блокування каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne, власником яких є Козак.

Перед цим президент Зеленський зустрівся із представниками найбільших телеканалів України і запевнив, що про тиск на свободу слова та цензуру і не мовиться.



Коротко про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу