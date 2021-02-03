Президент Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу в Україні. З дипломатами глава держави обговорив не лише реформи, врегулювання ситуації на Донбасі, а й резонансне рішення РНБО про введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів.

Джерело: Офіційне представництво президента України

Зеленський наголосив, що з часу попередньої зустрічі відбулись події, які загрожували державному устрою України.

До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака

Отож, зауважив глава держави, довелось діяти, аби подолати ці виклики.

Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів,

– наголосив Зеленський.

Телеканали, проти яких ввели санкції, дезінформували населення

Телеканали, проти яких застосували санкції, зауважили на зустрічі, використовували для дезінформації. Та просування впливу держави-агресора на процеси в Україні.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, санкції ввели на основі вагомих доказів.

Свобода слова, свобода роботи журналістів була й залишається пріоритетом для України,

– зазначив Андрій Єрмак.

Які теми ще обговорили на зустрічі:

Судова реформа та ситуація, що склалась навколо Конституційного суду України.

Реформування СБУ.

Переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Зверніть увагу! Перед цим президент Зеленський зустрівся із представниками найбільших телеканалів України і запевнив, що про тиск на свободу слова та цензуру і не мовиться.

Коротко про санкції проти Тараса Козака:

Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ. Ним глава держави яким вів у дію рішення РНБО запровадити санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Такі дії глави держави призвели до блокування каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne, власником яких є Козак.



Коротко про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу