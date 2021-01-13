Президенти України та Португалії поспілкувалися телефоном, зокрема й щодо справи Ігоря Гоменюка, якого вбили у березні 2020 року в аеропорту Лісабона. Володимир Зеленський подякував португальській стороні за компенсацію та висловив впевненість щодо неупередженого розслідування справи.

Деталі розмови глав держав

Володимир Зеленський та Марсело Ребелу ді Соза провели телефонну розмову, під час якої особливу увагу приділили справі Ігоря Гоменюка, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Читайте також Резонансне вбивство українця в аеропорту в Португалії: голову МВС країни закликають до відставки

Президент України подякував португальській стороні за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого.

Ми впевнені, що Португалія забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, співробітники міграційної служби до смерті побили 40-річного Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона у березні 2020 року.

Вбивство Гоменюка: що відомо