Зеленський обговорив з Даніловим план роботи РНБО на найближчий час

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олексієм Даніловим. Під час неї чиновники обговорили подальший план роботи відомства.
Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці. Він наголосив на фінансовій та енергетичній сферах.
Важливо Данілов про загострення на Донбасі: Ми вже знаємо, як будемо реагувати
►Наступні кроки в контексті виконання останніх рішень РНБО.
►Уточнили план роботи Ради нацбезпеки та оборони на найближчий період.
►Обговорили питання збільшення штатної чисельності Апарату РНБО.