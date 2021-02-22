Зеленський обговорив з Даніловим план роботи РНБО на найближчий час

22 лютого 2021 , 16:38
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олексієм Даніловим. Під час неї чиновники обговорили подальший план роботи відомства.

Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці. Він наголосив на фінансовій та енергетичній сферах.

Важливо Данілов про загострення на Донбасі: Ми вже знаємо, як будемо реагувати

Що обговорили чиновники

►Наступні кроки в контексті виконання останніх рішень РНБО.

►Уточнили план роботи Ради нацбезпеки та оборони на найближчий період.

►Обговорили питання збільшення штатної чисельності Апарату РНБО.

Що відомо про останні рішення РНБО

  • 2 лютого відомство запровадило санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Він є офіційним власником проросійських телеканалів ZIK NewsOne та "112 Україна". У той же день ці канали припинили своє мовлення.
  • 19 лютого РНБО ввела обмеження вже проти самого кума Володимира Путіна Медведчука. До речі, крім лідера ОПЗЖ, у санкційний список потрапили його дружина Оксана Марченко, дружина Козака Наталія Лавренюк та інші. Їх звинуватили у фінансуванні терористів.
  • Під дію санкцій також потрапила російська мережа магазинів "Спортмастер".