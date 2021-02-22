Зеленський обговорив з Даніловим план роботи РНБО на найближчий час
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олексієм Даніловим. Під час неї чиновники обговорили подальший план роботи відомства.
Джерело:Офіс Президента
Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці. Він наголосив на фінансовій та енергетичній сферах.
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Що обговорили чиновники
►Наступні кроки в контексті виконання останніх рішень РНБО.
►Уточнили план роботи Ради нацбезпеки та оборони на найближчий період.
►Обговорили питання збільшення штатної чисельності Апарату РНБО.
Що відомо про останні рішення РНБО
- 2 лютого відомство запровадило санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Він є офіційним власником проросійських телеканалів ZIK NewsOne та "112 Україна". У той же день ці канали припинили своє мовлення.
- 19 лютого РНБО ввела обмеження вже проти самого кума Володимира Путіна Медведчука. До речі, крім лідера ОПЗЖ, у санкційний список потрапили його дружина Оксана Марченко, дружина Козака Наталія Лавренюк та інші. Їх звинуватили у фінансуванні терористів.
- Під дію санкцій також потрапила російська мережа магазинів "Спортмастер".
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