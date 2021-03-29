Зеленський обговорить загострення на Донбасі з "нормандською четвіркою", – Мендель

Джерело:"Дом"
Ситуацію на Сході України президент Зеленський має намір обговорити з лідерами країн "нормандської четвірки". А також і подальші кроки на шляху до миру.
Адже наразі кількість випадків відкриття вогню відчутно зросла. Про це розповіла прессекретарка глави держави Юлія Мендель.
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Юлія Мендель нагадала, що після загибелі чотирьох українців на фронті 26 березня "президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи".
Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки",
– наголосила вона.
А все через загострення ситуації в регіоні від початку 2021 року. Адже на лінії зіткнення "кількість випадків відкриття вогню збільшилася".
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