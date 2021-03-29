Ситуацію на Сході України президент Зеленський має намір обговорити з лідерами країн "нормандської четвірки". А також і подальші кроки на шляху до миру.

Адже наразі кількість випадків відкриття вогню відчутно зросла. Про це розповіла прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

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Зеленський хоче поговорити у форматі "нормандської четвірки"

Юлія Мендель нагадала, що після загибелі чотирьох українців на фронті 26 березня "президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи".

Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки",

– наголосила вона.

А все через загострення ситуації в регіоні від початку 2021 року. Адже на лінії зіткнення "кількість випадків відкриття вогню збільшилася".

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26 березня під Шумами бойовики прицільно обстріляли позиції Об'єднаних сил, і при цьому застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Того дня загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн "нормандської четвірки". Глава держави закликав зробити все можливе для збереження режиму повного припинення вогню.

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