Перше місто без автомобілів: Зеленський в ОАЕ зацікавився інноваційним проєктом "Масдар-Сіті"

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський під час візиту у "Масдар-Сіті" в ОАЕ детально ознайомився з інноваційним проєктом. Зокрема, дізнався більше про особливості реалізації концепції міста з нульовим забрудненням СО2.
За словами президента, Україна зацікавлена у досвіді Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили інноваційні технології у світі.
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Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього,
– зауважив Зеленський.
Під час візиту до ОАЕ Зеленський з великим зацікавленням відвідав проєкт енергетичної компанії "Масдар". Він належить інвестиційному фонду "Мубадала".Зверніть увагу! Проєкт "Масдар-Сіті" стартував у 2006 році. Ініціаторами виступили керівництво ОАЕ та фонд "Мубадала". Завершити будівництво Масдар-Сіті планують ще до 2030 року. Масдар-Сіті увійде в історію як перше у світі місто з нульовим рівнем забруднення СО2 та повним циклом перероблювання відходів. Зокрема, там повністю заборонять автомобільний транспорт.
Станом на 2021 рік компанія "Масдар" вже реалізувала низку проєктів по цілому світу.