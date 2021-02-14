Перше місто без автомобілів: Зеленський в ОАЕ зацікавився інноваційним проєктом "Масдар-Сіті"

14 лютого 2021 , 19:36
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський під час візиту у "Масдар-Сіті" в ОАЕ детально ознайомився з інноваційним проєктом. Зокрема, дізнався більше про особливості реалізації концепції міста з нульовим забрудненням СО2.

За словами президента, Україна зацікавлена у досвіді Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили інноваційні технології у світі.

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Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього,
– зауважив Зеленський.

Під час візиту до ОАЕ Зеленський з великим зацікавленням відвідав проєкт енергетичної компанії "Масдар". Він належить інвестиційному фонду "Мубадала".

Зверніть увагу! Проєкт "Масдар-Сіті" стартував у 2006 році. Ініціаторами виступили керівництво ОАЕ та фонд "Мубадала". Завершити будівництво Масдар-Сіті планують ще до 2030 року. Масдар-Сіті увійде в історію як перше у світі місто з нульовим рівнем забруднення СО2 та повним циклом перероблювання відходів. Зокрема, там повністю заборонять автомобільний транспорт.

Станом на 2021 рік компанія "Масдар" вже реалізувала низку проєктів по цілому світу.

Проєкти "Масдар"

  • Компанія Terrestol Energy в Іспанії – виробник сонячних батарей;
  • London Array та WinWind у Великій Британії – проєкти, пов'язані з виробництвом вітряних турбін.
  • завод з виробництва тонких сонячних батарей у Німеччині.

Де ще побував Зеленський

  • Український лідер відвідав Університет штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна.
  • Там Зеленський домовився про посилення співпраці України та ОАЕ у галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.