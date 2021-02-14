Володимир Зеленський під час візиту у "Масдар-Сіті" в ОАЕ детально ознайомився з інноваційним проєктом. Зокрема, дізнався більше про особливості реалізації концепції міста з нульовим забрудненням СО2.

За словами президента, Україна зацікавлена у досвіді Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили інноваційні технології у світі.

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Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього,

– зауважив Зеленський.

Під час візиту до ОАЕ Зеленський з великим зацікавленням відвідав проєкт енергетичної компанії "Масдар". Він належить інвестиційному фонду "Мубадала".

Зверніть увагу! Проєкт "Масдар-Сіті" стартував у 2006 році. Ініціаторами виступили керівництво ОАЕ та фонд "Мубадала". Завершити будівництво Масдар-Сіті планують ще до 2030 року. Масдар-Сіті увійде в історію як перше у світі місто з нульовим рівнем забруднення СО2 та повним циклом перероблювання відходів. Зокрема, там повністю заборонять автомобільний транспорт.

Станом на 2021 рік компанія "Масдар" вже реалізувала низку проєктів по цілому світу.

Проєкти "Масдар"

Компанія Terrestol Energy в Іспанії – виробник сонячних батарей;

London Array та WinWind у Великій Британії – проєкти, пов'язані з виробництвом вітряних турбін.

завод з виробництва тонких сонячних батарей у Німеччині.

Де ще побував Зеленський