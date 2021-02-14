Перше місто без автомобілів: Зеленський в ОАЕ зацікавився інноваційним проєктом "Масдар-Сіті"
Володимир Зеленський під час візиту у "Масдар-Сіті" в ОАЕ детально ознайомився з інноваційним проєктом. Зокрема, дізнався більше про особливості реалізації концепції міста з нульовим забрудненням СО2.
Джерело:Офіс Президента
За словами президента, Україна зацікавлена у досвіді Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили інноваційні технології у світі.
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Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього,
– зауважив Зеленський.
Під час візиту до ОАЕ Зеленський з великим зацікавленням відвідав проєкт енергетичної компанії "Масдар". Він належить інвестиційному фонду "Мубадала".
Станом на 2021 рік компанія "Масдар" вже реалізувала низку проєктів по цілому світу.
Проєкти "Масдар"
- Компанія Terrestol Energy в Іспанії – виробник сонячних батарей;
- London Array та WinWind у Великій Британії – проєкти, пов'язані з виробництвом вітряних турбін.
- завод з виробництва тонких сонячних батарей у Німеччині.
Де ще побував Зеленський
- Український лідер відвідав Університет штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна.
- Там Зеленський домовився про посилення співпраці України та ОАЕ у галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.
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