Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме
Президент Володимир Зеленський під час першого офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав декілька важливих двосторонніх домовленостей. Відтак, наприклад, українське водійське посвідчення визнаватимуть чинним в ОАЕ.
Джерело:Офіс Президента
Після зустрічей делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі Володимир Зеленський та спадкоємний принц емірату Абу-Дабі шейх Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна підписали низку важливих документів про співпрацю.
До теми В ОАЕ працюють понад 200 українських компаній, – Зеленський
Нові угоди між Україною і ОАЕ
- Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.
- Кабінет Міністрів України та уряд ОАЕ підписали Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ.
Зустріч двох делегацій в ОАЕ / Фото з сайту Президента України
- Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ. Він повинен активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшити двосторонній пасажиропотік.
- Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ. Він передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження родючості ґрунтів, впровадження та вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою.
Доповнюємо новину...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter