Президент Володимир Зеленський під час першого офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав декілька важливих двосторонніх домовленостей. Відтак, наприклад, українське водійське посвідчення визнаватимуть чинним в ОАЕ.

Після зустрічей делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі Володимир Зеленський та спадкоємний принц емірату Абу-Дабі шейх Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна підписали низку важливих документів про співпрацю. До теми В ОАЕ працюють понад 200 українських компаній, – Зеленський Нові угоди між Україною і ОАЕ Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал. Кабінет Міністрів України та уряд ОАЕ підписали Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Важливо! Відтепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, матиме право керувати транспортним засобом тієї категорії, що зазначена у посвідченні водія, на території іншої країни. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ.

Зустріч двох делегацій в ОАЕ / Фото з сайту Президента України

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ. Він повинен активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшити двосторонній пасажиропотік. Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ. Він передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження родючості ґрунтів, впровадження та вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою. Доповнюємо новину...