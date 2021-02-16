Зеленський не займався особистими справами в ОАЕ, – Милованов про результати поїздки
Президент Володимир Зеленський навідався з офіційним візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Подейкували, що він намагався зустрітися з Тарасом Козаком або ж хотів відствяткувати день закоханих із дружиною.
Джерело:24 канал
Колишній міністр економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов розповів про поїздку президента в Емірати. Він зазначив, що у Зеленського не було часу на особисті справи.
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Милованов зазначив, всі 3 днів він був на вечерях разом з президентом, тому про якісь святкування не мовилося. Про інші особисті зустрічі теж. Вони були під пильним наглядом телебачення на журналістів.
Я готував зустріч і у всіх був власний протокол. У першої леді був свій щільний графік, у президента – свій. Якісь зустрічі поза ним – просто нереалістичні,
– пояснив Милованов.
Чого вдалося досягнути під час візиту
Радник президента розповів, що Зеленський відвідав ОАЕ, щоб "побудувати стосунки" між країнами. Зокрема, мовилося і про співпрацю в агросекторі, як наголосив Милованов.
Загалом, у межах офіційного візиту до Об'єднаних Арабських еміратів українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським підписала низку меморандумів та контрактів. Загальна сума контрактів – щонайменше 3 мільярди доларів.
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За словами Милованова, крім іншого, мовилося і про те, щоб в декілька разів збільшити обсяг взаємних інвестицій і торгівлі саме в агросекторі. Сторони вважають, що в цьому полягає майбутнє для відносин між країнами.
Це не просто купівля-продаж, це і інвестиції в корти, побудова інфраструктури, переробки, торгівля в регіоні,
– зазначив Милованов.
Він додав, що також підписали приблизно 20 меморандумів з приватними і державними установами.
Візит Зеленського до ОАЕ: головне
- Володимир Зеленський та його дружина прибули з офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.
- Окрім них, в ОАЕ перебувають голова ОП Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов та Роман Лещенко – міністр аграрної політики.
- Окрім іншого, Україна і ОАЕ підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
- Також Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів.
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