Президент Володимир Зеленський навідався з офіційним візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Подейкували, що він намагався зустрітися з Тарасом Козаком або ж хотів відствяткувати день закоханих із дружиною.

Колишній міністр економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов розповів про поїздку президента в Емірати. Він зазначив, що у Зеленського не було часу на особисті справи.

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Милованов зазначив, всі 3 днів він був на вечерях разом з президентом, тому про якісь святкування не мовилося. Про інші особисті зустрічі теж. Вони були під пильним наглядом телебачення на журналістів.

Я готував зустріч і у всіх був власний протокол. У першої леді був свій щільний графік, у президента – свій. Якісь зустрічі поза ним – просто нереалістичні,

– пояснив Милованов.

Чого вдалося досягнути під час візиту

Радник президента розповів, що Зеленський відвідав ОАЕ, щоб "побудувати стосунки" між країнами. Зокрема, мовилося і про співпрацю в агросекторі, як наголосив Милованов.

Загалом, у межах офіційного візиту до Об'єднаних Арабських еміратів українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським підписала низку меморандумів та контрактів. Загальна сума контрактів – щонайменше 3 мільярди доларів.

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За словами Милованова, крім іншого, мовилося і про те, щоб в декілька разів збільшити обсяг взаємних інвестицій і торгівлі саме в агросекторі. Сторони вважають, що в цьому полягає майбутнє для відносин між країнами.

Це не просто купівля-продаж, це і інвестиції в корти, побудова інфраструктури, переробки, торгівля в регіоні,

– зазначив Милованов.

Він додав, що також підписали приблизно 20 меморандумів з приватними і державними установами.

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