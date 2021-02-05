Зеленський нічого не порушив, – Веніславський про оскарження блокування каналів

У Верховному суді оскаржуватимуть указ президента Володимира Зеленського щодо застосування санкцій до каналів Медведчука, а саме "112 Україна", NewsOne і ZIK. Втім рішення президента щодо санкцій відповідає всім конституційним та юридичним нормам.

Про це сказав Федір Веніславський, представник президента України в Конституційному Суді. Відповідні 2 позови від громадян надійшли напередодні до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

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Чи є підстави для звернення

Згідно з даними, відповідачем є безпосередньо Володимир Зеленський. Однак хто був суб'єктом звернення – йому невідомо. Це міг би зробити будь-який громадянин України, який вважає, що його права порушили. Тож він може звернутись до суду і йому не мають відмовити у прийнятті такої заяви.

"Щодо підстав для того, щоб відкривати чи не відкривати провадження – оцінюватиме суд. Поки прогнозувати, як розвиватимуться події щодо цього позову я не можу", – зазнчив Веніславський.

Немає підстав для сумнівів, – Веніславський

І наголосив, що з юридичної точки зору, рішення РНБО, ініційоване указом президента Зеленського – цілковито вивірене. Рада нацбезпеки – це колегіальний орган, який приймає рішення шляхом голосування.

Жодних підстав сумніватись, що це рішення якось порушує вимоги закону про санкції чи Конституції України. Тож президент у повній відповідності до цього та своїх повноважень ввів в дію рішення РНБО. Так він не допустив жодних порушень – як з точки зору процедури, так і змісту указу,

– наголосив Веніславський.

Нардеп додав, що РНБО також ухвалила цілком виважене та правильне рішення. Тож підстав сумніватися в його законності немає. А ті матеріали, які зараз зібрала СБУ достатньо, щоб ухвалити рішення про застосування санкцій, відповідно, у суді сумнівів теж не може бути.

Дивіться відео: Веніславський прокоментував оскарження санкцій

Введення санкцій: коротко

Зеленський підписав рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака та проросійських медіа 2 лютого 2021 року.

Санкції проти пропагандистських каналів ввели на 5 років.

4 лютого указ Володимира Зеленського щодо санкцій оскаржили у Верховному суді.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу