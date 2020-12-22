Володимир Зеленський не знайде достатньо підтримки депутатів для звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової. Причиною є те, що вона має добрі стосунки з більшістю нардепів.

Політика Ірини Венедіктової спрямована на те, щоб не перешкоджати діяльності різних політико-бізнесових груп. Про це заявив ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак в ефірі 24 каналу.

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За його словами, генпрокурорка захищає "своїх" нардепів та людей з Офісу Генпрокурора.

За Венедіктову достатньо активно агітують Максим Бужанський та Олександр Дубінський,

– заявив Чумак.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський оцінить діяльність Ірини Венедіктової після того, як вона прозвітує про свою роботу. Зокрема, президент вирішить, чи залишиться генпрокурорка на посаді. Детальніше про це – читайте тут.

Як заявив Чумак, навіть якщо звільнення Венедіктової підтримають 226 депутатів, то у Раді не виявиться достатньої кількості голосів, аби призначити когось іншого.

"Не думаю, що тепер хтось рветься на посаду генпрокурора, коли там такий спрощений критерій визначення ефективності цього відомства. Все це буде "летіти" на прокурора", – припустив Чумак.

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Чому говорять про звільнення Венедіктової

Чумак заявив, що найголовнішим критерієм діяльності правоохоронної системи є довіра людей. Однак наразі вона тільки зменшується. Також важливо, аби розслідування справ були ефективними та призводили до посадок.

Однак, за словами Чумака, у 2020 Венедіктова втручалася у розслідування справ, які стосувалися Олега Татарова, Олександра Юрченка та Павла Халімона.

Венедіктова ніяк не може змінити прокурора у справі "Роттердам+". Хоча там, де потрібно, вона міняє прокурорів просто з блискавичною швидкістю,

– розповів Чумак.

Чому Татарова взяли в Офіс Президента

Ексзаступник генпрокурора припустив, що Татаров обійняв посаду заступника голови Офісу Президента, бо він є "людиною з тієї ж самої орбіти" та дуже наближений до Андрія Єрмака. Як зазначив Чумак, Татаров належить до "позавчорашніх" людей, які були опонентами Петра Порошенка.

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За словами ексзаступника генпрокурора, Татаров також надавав правову допомогу Рінату Ахметову, а до його рекомендацій дослухаються представники Зеленського.

Чумак припустив, що перед Татаровим поставили завдання придушити всю антипрезидентську активність політиків через координацію діяльності правоохоронних органів.