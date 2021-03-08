Мендель випадково проговорилася, що Зеленський не сам веде свої соцмережі
Речниця президента Юлія Мендель розповіла, що через наплив "ботів" Володимир Зеленський видалив у себе фейсбук. Хоча президент раніше стверджував, що особисто веде свої сторінки в соцмережах.
Джерело:БАЦМАН
У своєму інтерв'ю Юлія Мендель розповіла, що в Україні є дуже розвинені мережі "ботоферм", але ще жодна країна у світі не придумала, як боротися з дезінформацією.
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Крім того, речниця зазначила, що останнім часом Володимир Зеленський дуже мало часу проводить у соціальних мережах. Коли він і бере телефон, то для того, аби прочитати повідомлення чи відповісти на дзвінки, а не сидіти в соціальних мережах.
Він, здається, навіть вже видалив фейсбук зі свого телефону. Так, він каже: "А який сенс?" Я ось позавчора відкрила коментарі – у мене був просто якийсь завал. Мене раніше просили закрити коментарі, коли я прийшла на посаду,
– розповіла Юлія Мендель.
Що Зеленський говорив про соцмережі
- Слід зазначити, що практика, коли політикам ведуть соціальні мережі спеціально навчені люди – не нова. Цим користуються абсолютна більшість політиків, зокрема й українських.
- Втім, раніше Президент України запевняв, що свої сторінки в соціальних мережах він веде сам, як і пише пости в них.
- Востаннє про це говорив заступник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді" 12 листопада 2020 року.
- На питання, чи сам Зеленський веде свій фейсбук, Подоляк відповів: "У нього є свій акаунт, він заходить зі свого акаунта, безумовно".
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