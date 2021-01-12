Президент України Володимир Зеленський та Офіс Президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій. Мовиться про члена пропрезидентської партії та представника монобільшості у парламенті Олександра Дубінського.

Таку інформацію заявив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк. Про це повідомили на "Радіо Свободі".

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Хто повинен реагувати

За його словами, на цю ситуацію повинен реагувати не обов'язково президент, а, наприклад, керівництво фракції.

Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно,

– зазначив Подоляк.

Нагадаємо! Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 11 січня запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною, пов'язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Хто потрапив під санкції

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського нардепа Андрія Деркача, якого Вашингтон називає російським агентом. Під санкції також потрапили:

народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський;

колишній народний депутат Олександр Онищенко;

колишній прокурор Костянтин Кулик;

помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук;

колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко;

політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", інформаційного агентства "Онлі Н'юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.

Санкції проти Дубінського: коротко