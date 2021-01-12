Зеленський не реагуватиме на санкції США проти Дубінського, – радник
Президент України Володимир Зеленський та Офіс Президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій. Мовиться про члена пропрезидентської партії та представника монобільшості у парламенті Олександра Дубінського.
Таку інформацію заявив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк. Про це повідомили на "Радіо Свободі".
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Хто повинен реагувати
За його словами, на цю ситуацію повинен реагувати не обов'язково президент, а, наприклад, керівництво фракції.
Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно,
– зазначив Подоляк.
Хто потрапив під санкції
Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського нардепа Андрія Деркача, якого Вашингтон називає російським агентом. Під санкції також потрапили:
- народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський;
- колишній народний депутат Олександр Онищенко;
- колишній прокурор Костянтин Кулик;
- помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук;
- колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко;
- політолог Петро Журавель.
Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", інформаційного агентства "Онлі Н'юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.
Санкції проти Дубінського: коротко
- Олександр Дубінський назвав санкції США тимчасовими незручностями за право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу.
- Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме Центр протидії корупції.
- Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що питання накладених на Дубінського санкцій США поки що не було на порядку денному політичної сили.
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