Зеленський не проти: Дубінським можуть зайнятися правоохоронці

Володимир Зеленський прокоментував санкції проти українців, яких звинувачують у втручанні у вибори президента США. Президент не проти, аби ними, зокрема Олександром Дубінським, зайнялися правоохоронці.

Джерело: Axios

Зеленський пояснив, що перед українським правосуддям повинні постати усі, а не лише народні депутати – за умови, якщо вони дійсно причетні.

До теми США не потребують реакції Зеленського на санкції проти Дубінського, – ЗМІ

Він хоче, аби щодо цього завели кримінальну справу. "Я починав про це говорити, як з кабінету Порошенка був запис розмови з Байденом, який тоді був віцепрезидентом", – зауважив він.

Як та ким ця розмова була записана, кому вона була передана чи продана – цим усім займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати,

– запевнив президент.

За його словами, у цьому списку, як і в санкційному, мають бути прізвища депутатів незалежно від політсили, до якої вони належать. Адже за їхні дії повинна відповідати не партія, а вони самі.

Глава держави не виключає ймовірність позбавлення цих людей мандатів чи виходу з партії. "Але треба мати весь список – навіть тих, хто займав дуже високі посади до мого президентства", – додав він.

Зеленський наголосив, що всі, хто втручалися в американські вибори, якщо таке дійсно було, повинні понести відповідальність згідно із законодавством.

Розслідування зв'язків Джуліані з російськими агентами

Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Дубінського, кількох громадян та інформаційних ресурсів з України. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Крім цього, президент прокоментував зустріч Рудольфа Джуліані, адвоката Трампа, з Андрієм Деркачем, якого у Штатах називають "агентом Кремля з понад 10-річним стажем".

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Боюся, що як президент не можу говорити про це. Ми готові допомагати. У нас настрій дуже правильний і продуктивний,

– запевнив він.

І додав, що Україна готова допомагати Сполученим Штатам Америки у пошуках правди, аби отримати результат у цій справі. Адже це важливо і для нашої держави.