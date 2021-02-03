Зеленський не пояснював свою позицію щодо санкцій проти каналів Медведчука, – ЗМІ

Засідання РНБО, на якому підтримали рішення про запровадження санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука, відбулося ввечері 2 лютого. За інформацією ЗМІ, обговорення не було, членам РНБО просто роздали документи на підпис.

Джерело: "Українська правда"

Як зазначило інформоване джерело, члени Ради національної безпеки й оборони України підтримали санкції проти соратника та каналів Віктора Медведчука у письмовій формі, президент не висловлював свою позицію.

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Як відбувалося засідання РНБО

За даними джерел, як такого засідання РНБО не було і його давно не проводять: людям просто дають документи, просять ознайомитися і розписатися. Ця ж ситуація склалася і ввечері 2 лютого. Тоді членам РНБО подзвонили з Офісу Президента та запросили їх на Банкову, на четвертий поверх.

Кожному видали папку з документами, щоб члени РНБО розписалися. За словами одного з членів Радбезу, "це було письмове опитування", обговорення не було. Ніхто не оголошував і не акцентував на тому, що запроваджуються санкції проти каналів Медведчука.

Водночас президент Володимир Зеленський своєї позиції щодо цього членам РНБО не висловлював. Бланки збирав секретар Радбезу Олексій Данілов.

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2 лютого РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років. Указ підписав президент Володимир Зеленський.

Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

За інформацією ЗМІ, санкції зачепили навіть літаки, якими користуються Козак та Медведчук.

Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.