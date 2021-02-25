Українці обурені вироком одеському активісту Сергію Стерненку, якого засудили до 7 років позбавлення волі. Вони протестували під Офісом Президента. Натомість представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський вважає, що Володимир Зеленський не зобов'язаний коментувати цю справу взагалі.

Веніславський у програмі "6/9" сказав, що нібито Зеленський взагалі ніяк не причетний до одеського судді Віктора Попревича, який засудив Стерненка. Саме з цієї причини Веніславський вважає, що президент може просто мовчати у цій ситуації.

Цікаво Протестувальники закидали ОПУ шашками й почали розходитись – відео

"Президент в цій ситуації взагалі не повинен нічого коментувати. Він не має ніякого стосунку до одеського судді", – заявив Веніславський.

Він запевнив, що для президента точно не вигідно, щоб був такий жорсткий вирок суду. Зеленський нібито не хоче, щоб всі вважали, що він якось впливає на судову владу.

Ми говоримо про те, що президент має забезпечувати справедливе правосуддя? Воно має забезпечуватись автоматично і через Конституцію, і через кримінального законодавства. Будь-які заяви президента у цій ситуації будуть розцінені так, що він впливає на судову гілку влади, що є неможливим,

– висловився представник президента в КСУ.

Веніславський: Патріотизм – не підстава для звільнення

Веніславський погоджується, що в Україні має бути чесний суд, але висловив думку, що "з паном Стерненком все неоднозначно".

"Він визнаний патріот. Завдяки таким, як він – ми не отримали Одеську народну республіку у 2014 році. З іншого боку, якщо патріот вчиняє кримінальне діяння тяжкого характеру – його патріотизм не має бути підставою для його звільнення", – сказав він.

Дивіться повний випуск програми "6/9" на 24 каналі: відео

Довідка. Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі за нібито викрадення людини з метою заволодіння 300 гривнями. Після цього українці масово вийшли на протести. Деталі читайте за посиланням.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу