Не хотів бути успішним в неуспішній країні, – Тихановська про Зеленського

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла про своє ставлення до Президента України Володимира Зеленського. Вона заявила, що хоче зустрітись з ним.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "В гостях у Гордона". За її словами, така зустріч потрібна для майбутніх відносин.

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А також – щоб познайомитися та розповісти, що відбувається: "Донести саме те, що я доносила всім, і вашому президенту".

Зеленський – новий вид політиків

Вона наголосила, що Зеленський належить до "нового виду політиків". Він не йшов до своєї посади тривалий час, а, як і вона, є "простою людиною".

Він мав все. Він як патріот хотів зробити більше, не хотів бути успішним в неуспішній країні. Він розумів, що може зробити більше, і ризикнув багато чим,

– також сказала Тихановська.

Вона додала: "Так, не все виходить, можливо, люди потім засумнівалися, але, незважаючи ні на що, він йде вперед".

Тихановська любить Україну

Лідерка білоруської опозиції також розповіла про свою любов до українців. Адже вони такі ж щедрі, відкриті і добрі як і білоруси.

"Ми всі їздили до України і ніколи не відчували жодної небезпеки. Ми всі любимо Україну і українців", – вона відзначила.