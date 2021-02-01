Зеленський назвав заворушення у США ударом по демократії

Володимир Зеленський озвучив своє ставлення до трагічних подій у США 6 січня, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Конгрес. Він заявив, що був шокований ситуацією.
Джерело: Axios
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Axios на каналі HBO. Однією з перших тем, як цікавила американських журналістів, що зрозуміло, були заворушення у США та ставлення до них в Україні.
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За словами глави України, він був шокований натовпом прихильників Трампа, які штурмували Капітолій. Що таке станеться в США, важко було й уявити.
Подібні події, на думку президента України, шкодять зусиллям США щодо просування демократії за кордоном.
Я вважаю, що це був сильний удар по демократії в Сполучених Штатах. Ми звикли вірити, що там – ідеальні демократичні інститути, а владу передають спокійно,
– сказав Володимир Зеленський.
І додав, що "дуже хвилювався" та "не хотів, щоб у США стався переворот".
Думка Зеленського про заворушення у США: дивіться відео
Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу
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