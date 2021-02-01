Володимир Зеленський озвучив своє ставлення до трагічних подій у США 6 січня, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Конгрес. Він заявив, що був шокований ситуацією.

Джерело: Axios

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Axios на каналі HBO. Однією з перших тем, як цікавила американських журналістів, що зрозуміло, були заворушення у США та ставлення до них в Україні.

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Зеленський шокований подіями у США

За словами глави України, він був шокований натовпом прихильників Трампа, які штурмували Капітолій. Що таке станеться в США, важко було й уявити.

Подібні події, на думку президента України, шкодять зусиллям США щодо просування демократії за кордоном.

Я вважаю, що це був сильний удар по демократії в Сполучених Штатах. Ми звикли вірити, що там – ідеальні демократичні інститути, а владу передають спокійно,

– сказав Володимир Зеленський.

І додав, що "дуже хвилювався" та "не хотів, щоб у США стався переворот".

Коротко про заворушення у США у січні 2021

У Вашингтоні 6 січня прихильники Дональда Трампа штурмували Конгрес. Це сталося тоді, коли там розглядали питання офіційного проголошення результатів президентських виборів. Річ у тім, що Трамп так і не визнав свою поразку, і вважає, що Байден переміг нечесно.

Під час штурму трампісти поводилися агресивно, відомо про щонайменше 5 жертв. Однак це не завадило Конгресу виконати свою конституційну функцію.

20 січня Байден відбув інавгурацію та став президентом США, а 25 січня Палата представників вже передала у Сенат статті про імпічмент Трампа – за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу

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