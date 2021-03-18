Зеленський та президент Литви провели важливе засідання: основні тези

Джерело:ОП
Володимир Зеленський та литовський президент Гітанас Наусєда провели у Києві засідання Ради Президентів. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема – ситуацію на Донбасі, деокупацію Криму та хід реформ у країні.
Український президент запросив свого литовського колегу взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України. "Без сумніву, Україні та Литва – великі друзі", – запевнив політик.
Зверніть увагу Розпочав візит зі слів "Слава Україні": президент Литви прибув до Києва – відео
Володимир Зеленський окреслив хід реформ, які реалізовують в Україні. Зокрема, він навів приклад земельної реформи й наголосив, що вона зможе дати поштовх українській економіці.
Наусєда запевнив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції. А також відзначив реформування оборонної галузі та важливу роль Зеленського в реалізації реформ.
Український президент зазначив, що кількість порушень з боку російських найманців на Донбасі останнім часом зросла, попри домовленості про всеосяжний режим припинення вогню.
Крім цього, глава держави також зауважив, що вкрай важливим є питання гуманітарного доступу місій ОБСЄ та Червоного Хреста до мешканців тимчасово окупованих територій.
Ми не живемо тільки сьогоднішнім днем. Питання Донбасу – не лише припинення війни, а й деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій,
– наголосив Зеленський.
Міністр Резніков додав, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" у Парижі. А також звернув увагу на важливість плану реінтеграції окупованого Донбасу.
Про що лідери "нормандської четвірки" домовилися у Парижі / Інфографіка 24 каналу
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба подякував президентам за зміцнення діалогу між обома країнами. Він підкреслив, що з ініціативи Зеленського 2022 рік був проголошений роком України в ЄС.
Учасники зустрічі наголосили, що важливо, аби Україні був наданий Плану дій щодо членства в НАТО. Також вони обговорили співпрацю у галузі кібербезпеки та протистояння гібридним загрозам.
Спілкувалися й про створення Кримської платформи та те, що її кінцевою метою має стати деокупація Криму. "З кожним днем зростає підтримка цієї ініціативи з боку інших країн", – наголосили в ОП.
Важливо! Спроб Росії припинити війну не бачимо, – президент Литви закликав укріпити санкції проти Москви