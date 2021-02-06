Володимир Зеленський з нагоди 25-річчя антарктичної станції "Академік Вернадський" нагородив українських полярників. Президент вручив вченим державні нагороди за внесок у здійснення наукової діяльності в Антарктиці.

Глава держави також подякував Великій Британії за те, що чверть століття тому передала Україні свою дослідницьку станцію "Фарадей". За його словами, цей дружній крок дав змогу українцям продовжити свою наукову історію на Антарктиді.

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Зеленський нагородив визначних полярників

Директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України Сергій Комісаренко був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня;

Директор Центру антарктичних досліджень у 1993-1999 роках Петро Гожик був нагороджений посмертно орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Кожна велика історія – це передусім люди, які зробили її можливою. Я дякую присутнім тут представникам української полярної спільноти, а також усім, хто в різні роки працював на станції "Академік Вернадський". Вірю і впевнений, що історія "Вернадського", історія "української Антарктиди" триватиме й буде тільки успішною,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував нашим полярникам і полярницям за їхню роботу, внесок у науку та зміцнення авторитету України у світі.

Президент пообіцяв полярникам власний крилогам

Глава держави також заявив, що держава зробить усе, щоб станція мала свій криголам, про який його просили члени 25-ї української антарктичної експедиції під час спілкування через відеозв'язок з нагоди ювілею станції "Академік Вернадський".

Володимир Зеленський поставив завдання Офісу Президента та Кабінету міністрів разом напрацювати рішення, яке дало б змогу розв'язати це питання.

Дякую за вашу роботу. Україна поважає науковців. Думаю, ми повинні взяти наших полярників як показовий приклад, що до науки зараз в Україні ставляться і будуть ставитися більш серйозно, більш уважно, більш професійно, зі справедливою повагою. Слава Україні!,

– підсумував президент.