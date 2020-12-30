Зеленський нагородив 14 військових, більшість – посмертно: кого саме
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 14 військовослужбовців. Десять захисників нагородили посмертно.
Указ №601/2020 глава держави підписав 29 грудня. Його вже опублікували на сайті Президента України.
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Відповідно до нього, Володимир Зеленський нагородив 14 військових, з них 10 – посмертно.
Нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України",
– йдеться у повідомленні.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагородили
- сержанта Бондарюка Володимира Володимировича (посмертно);
- матроса Волкова Руслана Михайловича (посмертно);
- старшого сержанта у відставці Глущака Олега Казимировича;
- старшого солдата Коваленка Богдана Сергійовича (посмертно);
- солдата Купрікова Олексія Миколайовича (посмертно);
- солдата Лісіна Олексія Васильовича (посмертно);
- молодшого сержанта у відставці Лугину Ігоря Олександровича;
- молодшого сержанта Муху Василя Миколайовича (посмертно);
- старшого сержанта Семиволоса Владислава Олеговича;
- солдата Скакуненка Леоніда Леонідовича (посмертно);
- старшого сержанта Старостіна Михайла Григоровича;
- лейтенанта Фірсова Дмитра Борисовича (посмертно).
Медаллю "За військову службу Україні" нагородили
- старшого сержанта Павлюка Ярослава Володимировича (посмертно).
Медаль "Захиснику Вітчизни" вручили
- Матросу Бебневу Станіславу Максимовичу.
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