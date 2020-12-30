Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 14 військовослужбовців. Десять захисників нагородили посмертно.

Указ №601/2020 глава держави підписав 29 грудня. Його вже опублікували на сайті Президента України.

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Відповідно до нього, Володимир Зеленський нагородив 14 військових, з них 10 – посмертно.

Нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України",

– йдеться у повідомленні.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагородили

сержанта Бондарюка Володимира Володимировича (посмертно);

матроса Волкова Руслана Михайловича (посмертно);

старшого сержанта у відставці Глущака Олега Казимировича;

старшого солдата Коваленка Богдана Сергійовича (посмертно);

солдата Купрікова Олексія Миколайовича (посмертно);

солдата Лісіна Олексія Васильовича (посмертно);

молодшого сержанта у відставці Лугину Ігоря Олександровича;

молодшого сержанта Муху Василя Миколайовича (посмертно);

старшого сержанта Семиволоса Владислава Олеговича;

солдата Скакуненка Леоніда Леонідовича (посмертно);

старшого сержанта Старостіна Михайла Григоровича;

лейтенанта Фірсова Дмитра Борисовича (посмертно).

Медаллю "За військову службу Україні" нагородили

старшого сержанта Павлюка Ярослава Володимировича (посмертно).

Медаль "Захиснику Вітчизни" вручили

Матросу Бебневу Станіславу Максимовичу.

Зверніть увагу! У День Збройних сил України, 6 грудня, Зеленський вручив "Золоту зірку" Героя України батьку загиблого військового Ігоря Філіпчука. Крім того, президент вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ.