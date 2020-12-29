Екіпажу збитого літака МАУ в Ірані присвоїли звання Героїв України: список
Володимир Зеленський надав звання Героїв України членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі біля Тегерану. Глава держави вже підписав відповідний указ.
Звання присвоїли з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
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Кому надали звання
У пресслужбі заявили, що за героїзм та самовіддані дії під час виконання службових обов'язків посмертно звання Героя України надали:
- командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку;
- пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну;
- другому пілотові Сергію Хоменку;
- старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову;
- бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.
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Катастрофа МАУ в Ірані: що відомо
- В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Представники Ірану пообіцяли виплатити компенсації за збитий літак МАУ. Сума становитиме 200 мільйонів євро.
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