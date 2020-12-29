Володимир Зеленський надав звання Героїв України членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі біля Тегерану. Глава держави вже підписав відповідний указ.

Звання присвоїли з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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Кому надали звання

У пресслужбі заявили, що за героїзм та самовіддані дії під час виконання службових обов'язків посмертно звання Героя України надали:

командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку;

пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну;

другому пілотові Сергію Хоменку;

старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову;

бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

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Зверніть увагу! Тегеран досі не передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин авіатрощі літака МАУ. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що іранська сторона таки направила документ Києву. Детальніше про це – читайте тут.

Катастрофа МАУ в Ірані: що відомо

В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Представники Ірану пообіцяли виплатити компенсації за збитий літак МАУ. Сума становитиме 200 мільйонів євро.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу