Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується, – Зеленський про Путіна
Володимир Зеленський заявив, що може зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, і той, без сумніву, відповість. Однак наразі немає предмету для розмови.
Якщо це допоможе зупинити війну, президенти України та Росії мають спілкуватися. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".
Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується,
– наголосив Зеленський.
Що ще сказав Зеленський
- Він обов'язково спілкуватиметься з Путіним, якщо відбудеться чергова затримка зустрічі радників.
- Комунікація має здійснюватися не лише у форматах на кшталт нормандського, необхідний також прямий діалог.
- Є питання, які Україна не обговорює у нормандському форматі. Зокрема, не мовиться про заручників у Росії або Криму. Окрім того, ніхто не говорить також про питання Криму. Саме тому президенти 2 країн мають говорити "глобально тет-а-тет".
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