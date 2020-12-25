Володимир Зеленський заявив, що може зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, і той, без сумніву, відповість. Однак наразі немає предмету для розмови.

Якщо це допоможе зупинити війну, президенти України та Росії мають спілкуватися. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується,

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Він обов'язково спілкуватиметься з Путіним, якщо відбудеться чергова затримка зустрічі радників.

Комунікація має здійснюватися не лише у форматах на кшталт нормандського, необхідний також прямий діалог.

Є питання, які Україна не обговорює у нормандському форматі. Зокрема, не мовиться про заручників у Росії або Криму. Окрім того, ніхто не говорить також про питання Криму. Саме тому президенти 2 країн мають говорити "глобально тет-а-тет".

Зверніть увагу! У грудні 2020 року Росія погодилася на проведення зустрічі радників лідерів нормандського формату. Ця подія мала відбутися ще у вересні цього року, однак тоді процес зупинився через свою безрезультатність. Детальніше читайте тут.