Війна проти Медведчука, загострення між Заходом і Росією та вирок для Кремля: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що змінить удар Зеленського по "каналах Медведчука", чим закінчився візит Борреля до Москви та чому саме від Криму залежить майбутнє Росії.