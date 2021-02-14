Війна проти Медведчука, загострення між Заходом і Росією та вирок для Кремля: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що змінить удар Зеленського по "каналах Медведчука", чим закінчився візит Борреля до Москви та чому саме від Криму залежить майбутнє Росії.
1.
Війна Зеленського проти Медведчука: що тепер зміниться?
Володимир Зеленський виходить на стежку війни і коригує свій публічний образ. Тепер перед нами президент-яструб, що захищає Батьківщину, атакуючий Медведчука і заблокував відразу три прокремлівських телеканалу.
Більше про блокування "медведчуківських каналів" – читайте
тут
. 2.
Показова порка Борреля в Росії,
або Холодний прийом візитера з Європи
Верховному представнику Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю доводиться уже кілька днів поспіль виправдовуватися після свого явно невдалого візиту до російської столиці.
Ще більше блогів
Віталія Портникова
. 3.
Крим став вироком для Росії
У мене чимало політичних розбіжностей з Олексієм Навальним, і Крим – одна з найболючіших точок.
Окупація Криму
– читайте більше матеріалів про український півострів. 4.
Це покладе кінець впливу Путіна в Україні: що має зробити влада?
Яка ми все-таки ще слабка країна. Питання, що робити з Медведчуком на 7-му році війни обговорюється в парламенті і на телеканалах, хоча вирішувати його має швидкий військово-польовий суд.
Дізнавайтесь більше про кума Путіна
Віктора Медведчука
та його небезпечну діяльність для України.
5.
Заміна Путіна на Навального нічого не змінить, або Як росіяни два рази на протест сходили
Упир сконає тільки тоді, коли припинимо його "підживляти" – зокрема й надією на те, ніби заміна Путіна на Навального одмінить упиричну природу московської держави. Не одмінить.
Все, що треба знати про
Олексія Навального
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