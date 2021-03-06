Зеленський додав Шарія в чорний список у твітері

Джерело:Телеграм Анатолія Шарія
Президент України Володимир Зеленський додав акаунт проросійського блогера Анатолія Шарія у чорний список. Мовиться про соціальну мережу – твітер.
Тепер Шарій не має можливості відвідувати сторінку президента. А також – коментувати новини очільника держави.
Зверніть увагу Між Шарієм і Медведчуком є прямий зв'язок, – Чернєв
Проросійський блогер відреагував на дії Зеленського. Він відповів у своєму телеграмі і додав скриншот з соцмережі українського президента.
Перемога світового лідера,
– написав Шарій.
Раніше Володимир Зеленський заблокував Анатолія Шарія у фейсбуці. Про це блогер також повідомив у своєму телеграмі.