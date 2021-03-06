Зеленський додав Шарія в чорний список у твітері
Президент України Володимир Зеленський додав акаунт проросійського блогера Анатолія Шарія у чорний список. Мовиться про соціальну мережу – твітер.
Джерело:Телеграм Анатолія Шарія
Тепер Шарій не має можливості відвідувати сторінку президента. А також – коментувати новини очільника держави.
Зверніть увагу Між Шарієм і Медведчуком є прямий зв'язок, – Чернєв
Як відреагував Шарій
Проросійський блогер відреагував на дії Зеленського. Він відповів у своєму телеграмі і додав скриншот з соцмережі українського президента.
Перемога світового лідера,
– написав Шарій.
Зеленський заблокував Шарія у фейсбуці
Раніше Володимир Зеленський заблокував Анатолія Шарія у фейсбуці. Про це блогер також повідомив у своєму телеграмі.
Коротко про справу Шарія
- Служба безпеки України 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру.
- Проросійський блогер проігнорував допит. Водночас слідство зрозуміло його неявку як переховування.
- Шарія оголосили в розшук 25 лютого. На початку березня він з'явився у графі розшуку міністерства внутрішніх справ.
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