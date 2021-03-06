Президент України Володимир Зеленський додав акаунт проросійського блогера Анатолія Шарія у чорний список. Мовиться про соціальну мережу – твітер.

Тепер Шарій не має можливості відвідувати сторінку президента. А також – коментувати новини очільника держави.

Зверніть увагу Між Шарієм і Медведчуком є прямий зв'язок, – Чернєв

Як відреагував Шарій

Проросійський блогер відреагував на дії Зеленського. Він відповів у своєму телеграмі і додав скриншот з соцмережі українського президента.

Перемога світового лідера,

– написав Шарій.

Зеленський заблокував Шарія у фейсбуці

Раніше Володимир Зеленський заблокував Анатолія Шарія у фейсбуці. Про це блогер також повідомив у своєму телеграмі.

Коротко про справу Шарія