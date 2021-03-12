Не забудемо, – Зеленський хоче з'ясувати, хто створив умови для окупації Криму

Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуде про Крим. Втім, слід з'ясувати, хто саме створив умови для окупації півострову Росією.
12 березня Зеленський записав відеозвернення до українців. У ньому він пояснив останні рішення Ради нацбезпеки та оборони, зокрема й про затвердження Державної стратегії щодо деокупації та реінтеграції Криму.
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Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: "Забудьте про те, що Україна забуде про Крим",
– заявив президент.
Він додав: "Коли ми говоримо про деокупацію логічно розібратися, хто і як створив умови для окупації.
За словами президента, мовиться не лише про 2014 рік, але й про ухвалення Харківських угод у 2010 році.
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