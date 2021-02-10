Зеленський хоче замінити Разумкова на Стефанчука, – ЗМІ

Джерело:"Українська правда"
Президент Володимир Зеленський нібито хоче, щоб спікером Верховної Ради був чинний віцеспікер Руслан Стефанчук. Однак наразі головою парламенту є Дмитро Разумков.
Стефанчук нібито прийнятна кандидатура, але йому бракує медійності.
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Президент буцімто хоче замінити Разумкова через його самостійність. Спікер має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу Президента. На Банковій такі кроки ніби оцінюють не схвально.
В оточенні Зеленського зізнаються, що президент був би не проти підсадити Стефанчука на щабель вище у парламенті, однак цей щабель зайнятий.
Наразі це питання не розглядатимуть. Річ у тім, що тоді потрібно публічно пояснити, що не так із Разумковим та знайти голоси для Стефанчука.
Однак для просування Стефанчука нібито створили спеціальні "трійки", які опікуються різними сферами. Стефанчук їх модеруватиме для формування образу "державника".
Разумков роботи "трійок" взагалі не залучений.Зверніть увагу! Відповідно до рейтингу на початку лютого, Разумков обігнав Зеленського за рівнем довіри. Спікеру довіряють 32% українців, а президенту – 26,5%.