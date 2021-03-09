Президент Володимир Зеленський заявив, що українські телеканали мають збільшувати обсяги контенту, який сприятиме створенню позитивного іміджу нашої країни у світі. Він наголосив, що зараз цьому не приділяють увагу.

Перші кроки дуже слабкі, – Зеленський

Українські телеканали майже не транслюють якісний контент для закордонних глядачів. Про це глава держави сказав на форумі "Україна 30".

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Президент розповів, що зустрічався з керівниками українських телевізійних груп.

Ми домовлялися, що будемо поширювати українську інформацію про Україну. Є перші кроки. Я вважаю, вони дуже слабкі,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що українське телебачення, зокрема Суспільне, має виробляти контент для масового глядача.

"Нам потрібен контент, особливо на каналах, які фінансуються державою, які мають велике покриття. Цей контент має бачити вся Україна", – сказав політик.

Реклама на іноземних телеканалах

Зеленський нагадав, що ставив завдання перед міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком щодо реклами України. Він наголошував, що для цього необхідно залучати іноземні телеканали.

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Витрачати таргетовано бюджетні гроші на пряму рекламу України, туризму, інформації – це ми повинні робити,

– підкреслив президент.

Телевізійні вежі на Донбасі

Зеленський також повідомив, що Україна спільно з партнерами зі США та Великої Британії реалізує проєкт зі встановлення телевізійних веж на лінії розмежування на Донбасі.

Через них транслюватимуть сигнал українських телеканалів, зокрема й на окуповані території.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року Міністерство закордонних справ створило офіційний англомовний сайт України. У майбутньому ресурс планують запустити ще кількома мовами.