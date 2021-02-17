Президент Володимир Зеленський пообіцяв обмежити повноваження скандального Окружного адмінсуду. Текст одного із законопроєктів, які це передбачають, вже з'явився у загальному доступі.

Його опублікували на сайті парламенту 17 лютого. Урізати повноваження ОАСК планують шляхом виключення з його підсудності низки справ.

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Мовиться про справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Важливо! Натомість автори законопроєкту №5067 пропонують передати вищезгадані справи у підсудність Верховному суду – як суду першої інстанції.

Ухвалення цього документа має на меті запровадження належного високого рівня суддівського розгляду справ про оскарження актів вищезгаданих органів влади.

Варто зауважити, згідно з пояснювальною запискою, судом апеляційної інстанції у таких справах буде Велика палата Верховного суду.

Що ще передбачає законопроєкт

Розгляд адмінсправ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабміну здійснюватиме Верховний суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з 5 суддів.

Те ж саме стосується адмінсправ щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади – проте вже не менше ніж з 3 суддів.

Крім цього, у законопроєкті уточнюють значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Що відомо про інші документи

Загалом глава держави ініціював 3 законопроєкти щодо скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва. Їх зареєстрували у парламенті 15 лютого.

► №5068 – зміни до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності інспекторів відомства.

► №5069 – внесення змін до статті про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Зеленський раніше заявив, що усі незадоволені певними кроками окремих суддів ОАСК. Саме тому вважає ухвалення анонсованих законопроєктів вкрай важливим.