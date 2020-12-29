Під час засідання Ради нацбезпеки і оборони України 29 грудня схвалили законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне е-декларування. Після доопрацювання цього документу президент Зеленський внесе його до парламенту як невідкладний.

Зеленський вважає, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Раніше Зеленський підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях

Саме на це, за повідомленням, спрямований відповідний законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення такої відповідальності.

Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроєкт з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроєкт треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм,

– зазначив Володимир Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зауважив важливість ухваленого парламентом закону щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

"І для того, щоб посилити відповідальність за недекларування чиновниками своїх статків, щоб вони їх не приховували, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому схвалений проєкт закону, який буде відправлений до Ради як невідкладний з певним доопрацюванням", – розповів він.

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Зауважимо, що Венеціанська комісія ухвалила висновок, яким рекомендує Верховній Раді не просто відновити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а встановити такий вид покарання, як позбавлення волі.