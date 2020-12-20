Сполучені Штати Америки не тільки могли б взяти участь у переговорах у нормандському форматі щодо Донбасу, а й посилити їх. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський американському виданню The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня дав інтерв'ю американському виданню The New York Times. Повний текст розмови 19 грудня опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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Про війну на Донбасі

"Ситуація страшна, тому я кажу справедливо – Донбас без України вмирає", – вважає Зеленський. На ситуацію ж "можуть дуже суттєво вплинути" Сполучені Штати Америки.

Я вважаю, що посилити наші переговори у нормандському форматі міг би президент Байден,

– заявив президент України.

На це є щонайменше два потужні аргументи:

Байден "добре розуміє питання України та Росії".

Байден переймається питанням безпеки у Європі.

Тож Байден міг би допомогти Україні зупинити окупантів, які "вбивають технології, освіту, медицину", дії яких супроводжуються "екологічними катастрофами, мародерством й розпиляними на метал заводами".

Про реінтеграцію окупованих територій

"Говорити просто про фінал війни – вже мало", – сказав Зеленський. Він певен, що Україні "потрібна реінтеграція Донбасу". А для цього необхідні сильні компанії, технології, безпека й гроші.

Ми бачимо вільну економічну зону на Донбасі, щоб там були певні преференції, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б відіграти США,

– вважає глава України.

Оскільки США є гарантом безпеки у світі й серйозним стратегічним гравцем, обраний президент країни Джо Байден міг би прискорити і кінець війни на Донбасі, і початок реінтеграції регіону.

Про Крим

Зеленський наголосив, що "однозначно не обійтися" без США у питанні Криму. Тим більше, що питання Криму та його деокупації не стоять у порядку денному переговорів у нормандському та мінському форматах.

Зараз ми створюємо "Кримську платформу". Звісно, ми хотіли б у ній бачити ті країни, які будуть ключовими гравцями, ключовими гарантами повернення та деокупації Криму. І США могли б бути лідером у цій справі,

– запевнив Зеленський.

Прикро, але вже 6 років питання Криму "в повітрі", а Європа та США досі щось робили тільки "опційно".

Нагадаємо: вибори президента США відбулися 3 листопада. 14 грудня проголосували виборники, за підсумками підрахованих голосів перемогу з великим відривом здобув представник Демократичної партії Джозеф Байден.