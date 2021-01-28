Дубінський був на дні народження Зеленського: що сказав йому президент

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський – один із тих, хто був присутнім на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського 25 січня. Між парламентарем і очільником держави виникла розмова. Які теми порушував Зеленський – читайте далі.

Джерело: "Радіо НВ"

Як розповів у ефірі радіостанції голова пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, це не був банкет чи якесь святкування з тостами та тамадою. Це була більше робоча зустріч. Зеленський хотів використати цю можливість для того, щоби донести певні меседжі.

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Деталі розмови між Зеленським і Дубінським

За словами Корнієнка, одне з питань зустрічі стосувалося Дубінського (яке саме – він не уточнив). І Зеленський попросив нардепа прокоментувати або навести свою позицію.

Вони тоді почали дискутувати, дійсно була дискусія, яка тривала приблизно пів години. Вона була дуже стримано та аргументованою. Тобто не було особистих звинувачень чи переходу на особистості,

– зауважив один із керівників "слуги народу".

Також він спростував інформацію зі ЗМІ, що Зеленський начебто пропонував Дубінському покинути фракцію. Корнієнко переконує, що президент формулював думку таким чином, що "якби я був на вашому місці, то я би…"

"Це про те, коли є такий випадок і така ситуація, не варто ставити всю фракцію під удар і під певні якісь репутаційні, дипломатичні, можливо, моменти. У нас немає дипломатичного спілкування на цю тему ні з посольством, ні з ким, як у фракції, були окремі зустрічі депутатів", – зауважив парламентар.

Він додає: Зеленський більше натякав на те, що "це можна було зробити по-нормальному, по-правильному"(мовиться про імовірне виключення Дубінського з фракції через запроваджені проти нього санкції США).

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